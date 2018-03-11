حكم بسجن بريطاني بتهمة 'التجسس' في إيران

كشفت إيران الأحد أنها سجنت شخصا مزدوج الجنسية لم تعلن اسمه لمدة ست سنوات بتهمة "التجسس لحساب بريطانيا".

ولم تتوافر أي تفاصيل عن القضية بما في ذلك تاريخ ومكان اعتقال الموطن البريطاني من أصل إيراني.

ويخضع الشخص ذاته للتحقيق في قضية منفصلة تتعلق بمصرف خاص، وفقا لوكالة أنباء ميزان الخاصة بالسلطة القضائية في إيران.

ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية الأمر الذي يحد من قدرة السفارات الأجنبية على التواصل مع مواطنيها من مزدوجي الجنسية المحتجزين هناك.

وهناك على الأقل مواطنان بريطانيان من أصل إيراني مازالا محتجزين في إيران.