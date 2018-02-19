اشتباكات بين صوفيين والشرطة في طهران

اندلعت اشتباكات الاثنين في طهران بين قوات الأمن الإيرانية ومحتجين تابعين لجماعة صوفية أسفرت عن مقتل ثلاثة شرطيين، حسب تصريحات للمتحدث باسم الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي إن "بعض مزعزعي الأمن والنظام استخدموا حافلة وقتلوا ثلاثة ضباط"، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي.

وتظهر لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن التأكد منها حافلة وهي تندفع نحو مجموعة من رجال الشرطة في شمال طهران.

ويتبع المحتجون جماعة كنابادي الصوفية الإسلامية والتي اعتقلت السلطات عددا من أعضائها خلال الشهرين الفائتين.

والصوفية ليست محظورة في إيران، لكن ممارستها لا تلقى قبولا لدى رجال الدين المحافظين.

واتهمت منظمات حقوقية أجنبية طهران باضطهاد هذه الطريقة الصوفية طوال سنوات.

