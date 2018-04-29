Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
حريات وحقوق إنسان

إيران تؤكد اعتقال أستاذ بريطاني

عباس عدالت

أكدت إيران الأحد اعتقال الأستاذ الجامعي البريطاني من أصل إيراني عباس عدالت "لأسباب متعلقة بالأمن".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن اعتقال عدالت وهو عالم كمبيوتر ورياضيات في جامعة إنبيريال في لندن، في بداية نيسان/أبريل الجاري على يد الحرس الثوري.

ونسبت وكالة إيرنا الرسمية في إيران لغلام حسين محسني وهو متحدث باسم القضاء قوله إن تهما تتعلق بالأمن وجهت إلى الأستاذ البريطاني.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية الخميس أن عدالت اعتقل للاشتباه في دوره في "شبكة تسلل"، فيما أفادت وكالة فارس للأنباء عن مصدر لم تسمه بأن السلطات اعتقلت "مؤخرا أعضاء في شبكة تسلل مرتبطة ببريطانيا" ورد اسم عدالت فيها.

تجدر الإشارة إلى أن إيران اعتقلت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المواطنين الذين يحملون الجنسيتين الإيرانية والبريطانية أو الأميركية وأودعوا السجن بدعوى ارتباطهم بشبكات تجسس.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

Back to top
XS
SM
MD
LG