إيران تؤكد اعتقال أستاذ بريطاني

أكدت إيران الأحد اعتقال الأستاذ الجامعي البريطاني من أصل إيراني عباس عدالت "لأسباب متعلقة بالأمن".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن اعتقال عدالت وهو عالم كمبيوتر ورياضيات في جامعة إنبيريال في لندن، في بداية نيسان/أبريل الجاري على يد الحرس الثوري.

ونسبت وكالة إيرنا الرسمية في إيران لغلام حسين محسني وهو متحدث باسم القضاء قوله إن تهما تتعلق بالأمن وجهت إلى الأستاذ البريطاني.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية الخميس أن عدالت اعتقل للاشتباه في دوره في "شبكة تسلل"، فيما أفادت وكالة فارس للأنباء عن مصدر لم تسمه بأن السلطات اعتقلت "مؤخرا أعضاء في شبكة تسلل مرتبطة ببريطانيا" ورد اسم عدالت فيها.

تجدر الإشارة إلى أن إيران اعتقلت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المواطنين الذين يحملون الجنسيتين الإيرانية والبريطانية أو الأميركية وأودعوا السجن بدعوى ارتباطهم بشبكات تجسس.

المصدر: وكالات