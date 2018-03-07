بالفيديو.. الرقص ممنوع في يوم المرأة الإيراني

أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري أنه ينوي ملاحقة المسؤولين عن حفل نظمته بلدية طهران احتفالا بيوم المرأة الايرانية، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأظهر تسجيل فيديو نشر الثلاثاء وانتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، فتيات يرقصن أمام جمهور مختلط في العاصمة الإيرانية، ما أثار انتقادات المحافظين.

وحضر رئيس بلدية طهران محمد علي نجفي العرض الذي طغى عليه الحضور النسائي.

نجفی و شئونات

در همایش بزرگ بانوان شاغل شهرداری که نجفی هم در آن حضور داشت، دختران خردسال روی سن رقصیدن. رسانه‌های ولی فقیه از حضور نجفی در مراسم انتقاد کردند واو را مجبور به موضعگیری کردن. وی گفت: باید شئونات در شادی هم رعایت شود!

داداش قیامی: شئوناتو در چهارشنبه سوری نشون میدیم pic.twitter.com/e5nRzGDnch — داداش قيامي (@dadash_ghiami) March 7, 2018

وقالت وكالة "إيسنا" إن المدعي العام الإيراني شعر بأن الحفل تضمن "أفعالا مخلة بالآداب العامة" والتقاليد الإسلامية.

وأمر منتظري "بالنظر سريعا في القضية وإطلاق إجراءات قضائية بحق المسؤولين".

وسعى نجفي الأربعاء إلى احتواء الانتقادات بإصداره قرارا يطالب فيه باحترام "التقاليد الإسلامية" في المناسبات التي تنظمها البلدية.

وقالت منظمة الحفل ومستشارة رئيس البلدية لشؤون النساء فاطمة راكعي إنها لا تتفهم الانتقادات الموجهة لعرض تظهر فيه فتيات تحت سن التاسعة.

ولا تحتفل إيران رسميا بيوم المرأة العالمي الذي حددته الامم المتحدة في الثامن من آذار/مارس، بل تحتفل بيوم المرأة الإيرانية في 9 آذار/مارس، بالتزامن مع ذكرى مولد فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد.