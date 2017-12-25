تأييد حكم بإعدام أكاديمي في إيران

نقل موقع تابع للسلطة القضائية الإيرانية على الإنترنت الاثنين عن ممثل الادعاء العام في طهران قوله إن المحكمة الإيرانية العليا أيدت حكما بالإعدام بحق أكاديمي إيراني أقام وعمل في السويد بعد أن أدين بـ"التجسس لصالح إسرائيل".

ويؤكد ذلك ما قالته منظمة العفو الدولية وأسرة المتهم.

واتهمت السلطات الإيرانية أحمد رضا جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا الطبي في ستوكهولم، بتقديم معلومات لإسرائيل للمساعدة في اغتيال علماء نوويين.

واعتقل جلالي في إيران في نيسان/أبريل 2016 وأدين بالتجسس في ما بعد. وتقول منظمة العفو الدولية إنه نفى الاتهامات بحقه.

وقالت منظمة العفو الدولية وكذلك زوجة جلالي هذا الشهر إنه تم إبلاغ محامي جلالي بأن المحكمة العليا الإيرانية نظرت قضيته وأيدت حكم الإعدام.

وكان جلالي في رحلة عمل في إيران عندما اعتقل وأرسل إلى سجن إيفين، وتقول منظمة العفو الدولية إنه وضع في حبس انفرادي لمدة ثلاثة أشهر وتعرض للتعذيب.

وأدانت السويد الحكم في تشرين الأول/أكتوبر وقالت إنها ناقشت الأمر مع مبعوثين إيرانيين.