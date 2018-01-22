خلعت حجابها في طهران.. إيرانيون يسألون: أين هي؟

أصبحت امرأة إيرانية شابة حديث وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مصيرها المجهول، بعد أن خلعت حجابها الإلزامي خلال التظاهرات التي اندلعت في أحد شوارع طهران منذ ثلاثة أسابيع.

ووقفت المرأة التي أطلق عليها ناشطون إيرانيون "بنت شارع انقلاب"، في الشارع الذي يحمل هذا الاسم في العاصمة الإيرانية في 27 كانون الأول/ديسمبر ولوحت بحجابها الذي تفرضه السلطات على النساء.​

No one knows , what happened to the girl , who made a flag from her-own scarf, in Enghelab Street in Tehran! Her action was a peaceful “No” to mandatory Hijab!

She is symbol of courage to us ! #where_is_she #WhereIsShe #WhiteWednesdays #دختر_خیابان_انقلاب_کجاست pic.twitter.com/WeWGlozwun — Saina Sa (@sainasa91) January 17, 2018

People in #Iran are asking for the whereabouts of the woman who took off her #hijab to protest the mandatory Islamic dress code using the hashtags #دختر_خیابان_انقلاب_کجاست and #Where_Is_She

She was reportedly arrested shortly after. #IranProtestspic.twitter.com/G6oKHIPA68 — Armin Navabi (@ArminNavabi) January 18, 2018

وقالت المحامية الحقوقية الإيرانية نسرين سوتوده الاثنين إن هذه المرأة التي لم يفصح عن اسمها أصبحت "معتقلة".

وحسب سوتوده فإن المعتقلة تبلغ من العمر 31 عاما وهي أم لطفل يبلغ من العمر عاما وسبعة أشهر.

وتقول المحامية الحاصلة على جائزة "ساخاروف" الدولية للدفاع عن حرية التعبير إن البحث الذي أجرته أفضى إلى أن تلك المرأة اعتقلت لفترة وجيزة قبل أن يطلق سراحها ويعاد اعتقالها مجددا.​

ويتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الإيرانيون وسم "أين هي؟" للتساؤل حول مصير المرأة التي لم تظهر منذ انتشار صورها مع اندلاع احتجاجات شعبية في مدن عدة بالبلاد تنديدا بالوضع الاقتصادي السيء، وقتل فيها 25 شخصا.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979 فرض الحجاب على النساء في إيران على أن يغطى الجسد أيضا بثوب واسع وطويل.

وكانت المحامية سوتوده وجهت الجمعة نداء عبر صفحتها على فيسبوك مطالبة بتقديم أي معلومات حول مصيرها، ووصفتها بأنها "عبرت بهدوء كامل وبشجاعة عن مطلب أساسي ... لقد قالت بشكل واضح وعلني إنها لم تعد تحتمل هذا القيد".