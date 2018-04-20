بالفيديو.. اعتداء 'وحشي' على شابة إيرانية

أثار شريط فيديو يجري تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ضجة، بعد أن أظهر عناصر من الشرطة بينهم نساء، وهم يسحبون امرأة على الأرض لعدم ارتدائها "الزي الشرعي" المفروض في إيران.

وبرزت في الشريط امرأة أخرى وهي تصيح وتطالب الشرطة بالتعامل معها برفق قائلة إنها مصابة بمرض في القلب.

ونددت ريتا باناهي بتصرف الشرطة مع المرأة وقالت في تغريدة "إنها كانت مرتدية حجابا، لكنها بنظرهم لا تزال غير محتشمة".

وأشارت إلى أن شريط الفيديو وما يظهره من "ضرب وترويع للنساء من قبل شرطة الآداب، يظهر مدى التراجع الذي تشهده إيران".

This is how far Iran has regressed. Women beaten & terrorised by morality police for not veiling properly. This poor woman had a hijab but was still considered immodest.

via @AlinejadMasih

pic.twitter.com/im8QasuQZz — Rita Panahi (@RitaPanahi) April 19, 2018

وقالت فيرناز فاسيهي إن الشرطة لم تكتف بضرب المرأة وإهانتها، بل نعتتها بـ"الحيوان" فيما كانت هي تتوسل إليهم تركها وشأنها.

#Iran security forces violently beat a young woman defying forced hijab. Call her an animal as she pleads for them to stop. pic.twitter.com/gta5uutg3D — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) April 19, 2018

وذكرت وكالة أنباء "إسنا" أن وزارة الداخلية الإيرانية طلبت "تحقيقا شاملا" حول تعامل الشرطة مع الموضوع.

غير أن أرمين نافابي قال إن رواية النظام أصبحت غير مبررة حتى لدى المحجبات في إيران. وعرض فيديو يظهر محتجات محجبات وهن يرددن "إن عدونا هنا في إيران. إنهم يكذبون عندما يبلغوننا أن عدوتنا هي الولايات المتحدة".

Women in Chador (a type of hijab worn by more religious women in Iran) protest, chanting:

"Our enemy is here [in #Iran]. They lie when they tell us it's the US."

Even the religious are not buying the regime's narrative. #دشمن_ما_همینجاست

الکی میگن آمریکاست pic.twitter.com/hoxkK9lA2H — Armin Navabi (@ArminNavabi) April 16, 2018

وموخراء شهدت إيران احتجاجات واسعة على الحجاب الإلزامي قابلتها سلطات طهران بعنف وحملة اعتقالات شملت عشرات الإيرانيين.

ويفرض القانون الساري في إيران منذ ثورة 1979 على النساء وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة تستر الجسم في الأماكن العامة.