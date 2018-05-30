مشاهير إيرانيون يرفضون دعوة روحاني لحفل إفطار رمضاني

أعلن عشرات الممثلين والممثلات في إيران مقاطعة حفل إفطار رمضاني ينظمه الرئيس حسن روحاني في الثلاثين من هذا الشهر للمشاهير.

وقالوا في تغريدات على توتير تحت هاشتاغ "لن نذهب الى الإفطار" إنهم يرفضون الدعوة بسبب "الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية" التي تواجهها البلاد.

ونشرت مهناز أفشار، التي تعد من أشهر الممثلين في إيران، صورة من الدعوة التي وجهت لها من الرئيس روحاني على حسابها في "تويتر"، وعلقت عليها بالقول "مع جزيل الشكر لدعوتكم لي، لكن أطلب منكم أن توجهوا الدعوة إلى الناشطة الحقوقية والمعتقلة السياسية آتنا دائمي، فهي الآن في سجن أفين، وهي ليست مجرمة".

سلام آقای روحانی



با تشکر از دعوت حضرتعالی از شما می‌خواهم به جای من آتنا دائمی (فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی) که به تازگی در زندان قرچک ورامین ۳۰ ساله شده و اکنون در زندان اوین به سر می‌برد را دعوت کنید. او جنایتکار نیست فقط برای حقوق انسان‌ها در این سرزمین تلاش کرده. pic.twitter.com/M4NXPZT9Wi — Mahnaz Afshar (@AfsharMahnaz) May 28, 2018

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الممثل الكوميدي بارفيز باراستوي كتب على حسابه في انستغرام "بسبب الوضع الاقتصادي السيئ وانخفاض معنويات شعبنا، بعض زملائي وشخصي نرى أن مثل هذه التجمعات المكلفة غير ضرورية".

ورفض آخرون من الممثلين والفنانين الإيرانيين دعوة روحاني، بسبب ما قالوا إنها "أوضاع غير طبيعية تمر بها البلاد، وعدم تحرك روحاني لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما وعد في حملته الانتخابية".

جدير بالذكر أن العديد من الفنانين ونجوم السينما الإيرانيين الذين قاطعوا حفل الرئيس روحاني اسهموا بشكل كبير في دعم حملته وفوزه في الانتخابات من خلال دعوتهم لجماهيرهم ومعجبيهم للتصويت له. وتساءلت الممثلة شيلا خاداد ما إذا كان روحاني بحاجة إلى دعمهم مرة أخرى.