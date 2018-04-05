السلطات العراقية تعتقل 500 إيراني

أفاد مسؤول إيراني بأن السلطات العراقية اعتقلت 500 إيراني دخلوا عبر الحدود البرية في الأسبوعين الماضيين.

وقال المدير العام لمنظمة الحج والزيارة في إيران مرتضى أقايي إن بعض شركات السياحة غير المرخصة استغلت توافد الزوار الإيرانيين بكثافة على المراقد المقدسة في العراق، بالتزامن مع بدء عطلة السنة الفارسية (نوروز) في 21 آذار/ مارس الماضي، وقامت بإصدار تأشيرات دخول مزورة للعراق.

وأوضح آقايي أن المعتقلين الإيرانيين دخلوا العراق عبر منفذي الشلامجة ومهران جنوب وغرب إيران، وأنه بعد مفاوضات مع الجانب العراقي تمت إعادتهم إلى بلادهم وتسليمهم للشرطة تمهيدا لمحاكمتهم.

وأفاد المسؤول الإيراني بأن 90 ألف إيراني زاروا المراقد الشيعية في العراق خلال عطلة نوروز التي استمرت أسبوعين.

وأوضح أقايي أن نحو نصف الزوار الإيرانيين دخلوا العراق عبر رحلات جوية، توفي اثنان منهم بسبب كبر سنهم.