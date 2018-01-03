ماكماستر: النظام الإيراني وراء الفتنة في الشرق الأوسط

قال مستشار الأمن القومي الأميركي أتش آر ماكماستر إن النظام الإيراني "يقف وراء الفتنة التي تعم الشرق الأوسط وتجب محاسبته"، وذلك على خلفية احتجاجات شعبية اندلعت في إيران الأسبوع الماضي.

وأوضح ماكماستر في حوار أجراه مع إذاعة "صوت أميركا" أن الشعب الإيراني يعبر "عن إحباطه من النظام الذي يهتم بتصدير الإرهاب على حساب تلبية احتياجات الشعب".

وأضاف مستشار الأمن القومي أن "المهم الآن هو أن يقول العالم لإيران إن عليها احترام حقوق مواطنيها" والسماح لهم بالتظاهر السلمي، وعدم استخدام العنف ضدهم "كما رأينا في 2009".

وقتل 21 شخصا بينهم 16 متظاهرا منذ أن انطلقت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، قبل أن تنتشر سريعا وتمتد إلى جميع أنحاء البلاد.

ويحتج المتظاهرون على سوء الأحوال الاقتصادية وسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني.

وأضاف ماكماستر إن واشنطن سترى "ما هي الخيارات المتاحة ... لكني أعتقد أننا نحتاج أصواتا أقوى حول العالم تعبر عن الشعب الإيراني".

ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي النظام في طهران بـ"النظام الدكتاتوري ... الذي يستخدم موارد هذه الأمة لنشر الكراهية في الشرق الأوسط".

واتهم ماكماستر طهران بالوقوف وراء "الفتنة والحرب الأهلية الطائفية التي خلفت الألم والمعاناة والموت في سورية والعراق واليمن".

وسترد إدارة ترامب على سلوك النظام الإيراني عبر فرض عقوبات "بالتعاون مع حلفائها وشركائها حول العالم "، حسب ماكماستر الذي أضاف أن "من المهم حرمان هذا النظام من الموارد التي يحتاجها للاستمرار في حروبه القاتلة".