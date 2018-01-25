تقرير: إيران أطلقت 23 صاورخا باليستيا منذ الاتفاق النووي

أفاد تقرير أميركي بأن إيران أطلقت 23 صاروخا باليستيا منذ توقيعها الاتفاق النووي مع مجموعة الدول الست عام 2015.

وقالت مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات في تقريرها الذي صدر الخميس إن 16 صاروخا من الصواريخ الـ23 التي أطلقتها طهران كانوا مزودين بقدرات نووية.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن قبل حوالي أسبوعين إعفاء طهران من العقوبات بموجب الاتفاق النووي "للمرة الأخيرة" ليعطي واشنطن والدول الأوروبية الحليفة فرصة لإصلاح "العيوب الرهيبة" في هذا الاتفاق.

وأكد أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين فإن الولايات المتحدة لن تقرر تمديد إعفاء إيران مجددا.