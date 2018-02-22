إيران تبقي نازانين في السجن بسبب خلاف مالي

قالت صحف بريطانية الخميس إن إطلاق سراح البرطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف المسجونة في إيران منذ نيسان/أبريل 2016، بات مرتبطا بتسوية لمبلغ قدره 400 مليون جنيه إسترليني تدين به بريطانية لصالح الجمهورية الإسلامية.

وقالت زغاري راتكليف، وفقا لما ذكره زوجها لصحيفة التلغراف، إن قاضيا إيرانيا أخبرها الأربعاء أن استمرار بقائها في السجن مرتبط بتسوية نزاع بين طهران ولندن حول فوائد صفقة أسلحة لم يتم تنفيذها تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

وكان زوج نازانين، ريتشارد راتكليف قد طالب بإطلاق سراح زوجته الأربعاء بعد تقارير عن تدهور حالتها الصحية، في عريضة سلمها لسفارة طهران في لندن بالتزامن مع زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وكانت السلطات الإيرانية قد حكمت على زغاري راتكليف بالسجن خمس سنوات بعد اتهامها بالمشاركة في تظاهرات ضد النظام عام 2009، وهو الأمر الذي تنفيه.