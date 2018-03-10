تراجع صادرات الخام الإيراني لأدنى مستوياتها

توقع مصدر لموقع "راديو فاردا" أن تنخفض صادرات إيران من النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في عامين هذا الشهر، وتراجع عمليات الشراء للمشترين الآسيويين الرئيسيين لها بمقدار الثلث عن الشهر السابق.

وأشار المصدر الذي يوصف بأنه على دراية بالموضوع إلى أن من المتوقع أن تبيع إيران 1.94 مليون برميل من الخام يوميا للمشترين العالميين خلال آذار/مارس وهو رقم أقل بنسبة 21 في المئة عن الشهر السابق، وقال المصدر إنه أدنى معدل منذ آذار/مارس عام 2016.

وذكر التقرير أن معدلات الشراء هذا الشهر تعتبر أقل بنسبة 26 في المئة عن عام مضى.

وأشار التقرير إلى أن صادرات إيران تشهدا تراجعا رغم الجهود لإغراء المشترين، بما في ذلك خفض أسعار البيع الرسمية وزيادة خصومات الشحن إلى الهند.

المصدر: راديو فاردا