'الشعب يريد إسقاط النظام' في إيران

تغيير النظام الإيراني، أو IranRegimeChange#، هاشتاغ أطلقه الإيرانيون على تويتر وفيسبوك، طالبوا فيه بتغيير النظام الثيوقراطي الحاكم لبلادهم.
بمشاركاتهم في الهاشتاغ، أوضح آلاف الإيرانيين دوافعهم للمطالبة بتغيير النظام الإسلامي، وجرائمه التي ارتكبها على مدار سنوات.
واستوحى الهاشتاغ من خطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والذي أوضح فيه استراتيجية الولايات المتحدة لإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة ولكبح أي محاولة لإحياء برنامجها النووي.
تغريدات تشكو القمع
قمع حريات، واعتقالات سياسية، وإعدامات بالجملة، كانت حصيلة الجرائم التي جاءت في تغريدات الإيرانيين على تويتر، نستعرض بعضها فيما يلي:
"إيران تمنع المطاعم والمقاهي من عرض مباريات كرة القدم على التليفزيونات، إنهم يمنعون أي نوع من الفرحة".
"نحن الشعب الإيراني طيبون ومتحضرون، نستحق مكانة ووضعا أفضل في العالم الحديث"
"إن الشعب الإيراني أصبح رهينة في الحكام الدكتاتوريين، وآلاف الشباب يقتلون على يد هذا النظام، نحن نقاتل من أجل الحرية".
انسحبوا من سورية
وسلط مغردون آخرون الضوء على التدخل الإيراني في سورية، مطالبين النظام الإسلامي بسحب مليشياته هناك ووقف الدعم للجماعات المقاتلة الموالية له.
"حان الوقت لتغيير النظام الإيراني، كما حان طرد إيران من سورية"
"يجب تغيير النظام الإيراني، فقد قتل الآلاف في سورية والعراق، واليمن"
وزير الخارجية الأميركي: يجب على إيران وقف دعمها لوكلائها في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان وسورية، اطردوا إيران من سورية، تغيير النظام الإيراني"