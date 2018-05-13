إيران.. '50 شخصا يدخلون السجن كل ساعة'

قال رئيس الاتحاد الاجتماعي للعمال الإيرانيين حسن موسوي إن نحو 50 شخصا يدخلون السجن في إيران كل ساعة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد السجناء في البلاد "أمر مثير للقلق".

ودعا موسوي السلطات في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إلى استبدال أحكام السجن بعقوبات بديلة.

ووفقا لكبير مأموري السجون الإيرانية أصغر جانجاهير، وصل عدد النزلاء إلى نحو ربع مليون شخص، وهو ما يشير إلى تضاعف عدد السجناء في إيران ثلاثة مرات خلال 20 عاما.

وخلال السنوات الماضية اعتقلت السلطات الإيرانية الكثير من الناشطين والمعارضين، فضلا عن اعتقال عشرات على خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد بين فترة وأخرى.