إيران.. مطالبات برلمانية بالتحقيق في وفاة معتقلين

دعم أكثر من 40 عضو بالبرلمان الإيراني دعوات لفتح تحقيق مستقل في وفاة معتقلين أوقفوا على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد قبل نحو أسبوعين، حسب ما قال النائب عن مدينة طهران محمود صادقي.

ونشر صادقي نسخة من خطاب وجهه الأعضاء إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني، يطالبوه فيه بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في وفيات المساجين، من دون كشف أسماء الموقعين عليه، وفق ما ذكر راديو فاردا.

وكان نائب رئيس البرلمان علي مطهري قال الجمعة إن البرلمان يتابع ثلاث حالات لأشخاص قضوا في سجنهم.

وتقول السلطات إن هؤلاء الأشخاص أقدموا على الانتحار، وهو ما تشكك فيه جمعيات حقوقية.

وشهدت إيران في الأسبوعين الماضيين مظاهرات غاضبة احتجاجا على الأوضاع المعيشية والفساد وسياسات طهران الإقليمية، وهي أكبر مظاهرات تجتاح البلاد منذ تلك التي أعقبت انتخابات 2009 الرئاسية.