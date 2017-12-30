احتجاجات مناهضة للنظام.. طهران تحذر من "التجمعات المخالفة للقانون"

طلبت الحكومة الإيرانية السبت من السكان عدم المشاركة في "تجمعات مخالفة للقانون" وذلك بعد يومين شهدا تظاهرات مناهضة للنظام واحتجاجا على الوضع الاقتصادي في البلاد في عدد من المدن.

وصرح وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي "نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون لأنهم سيخلقون مشاكل لهم ولمواطنين آخرين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إيسنا.

وأضاف أن على "الراغبين في تنظيم تجمع التقدم بطلب والحصول على ترخيص"، موضحا أنه تلقى معلومات بشأن "دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة في تجمعات".

ويأتي التحذير بينما قام النظام بتعبئة عشرات آلاف المتظاهرين في طهران وفي مدن عدة في محافظات أخرى بينها مشهد (شمال شرق) في ذكرى إنهاء حركة الاحتجاج الضخمة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الموت للعصيان" في إشارة إلى حركة 2009.

وقال عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موسى أشفر في تصريح لـ"موقع الحرة" إن النظام يقيم كل عام في الـ30 من كانون الأول/ديسمبر مسيرات لإحياء ذكرى إخماد انتفاضة 2009، لكنه فشل هذا العام في استقطاب مئات الآلاف وفيما عمد في السنوات الماضية على بث المسيرات بشكل مباشر اكتفى اليوم ببث تسجيلات مصورة.

وأضاف أشفر أن مظاهرات انطلقت إثر المسيرات النظامية من جامعة طهران فيما نظمت مظاهرات مماثلة في 26 مدينة اعتبارا من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.