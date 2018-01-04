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إيران.. 20 مدينة طالتها الاحتجاجات

مظاهرات سابقة في إيران، أرشيف

في صبيحة يوم الخميس 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي اندلعت شرارة الاحتجاجات في إيران، وكانت مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة في البلاد، معقل هذه الاحتجاجات التي تعد الأكبر منذ 2009، ومنها انتشرت بسرعة إلى عدة مدن أخرى.

وهذه 20 مدينة إيرانية شهدت احتجاجات منذ الأسبوع الماضي.

مشهد

دينيا تعتبر مشهد أهم مدينة إيرانية. فيها مرقد "الإمام علي بن موسى الرضا" وهو ثامن أئمة الشيعة الاثني عشرية.

وعبر التاريخ، كانت هذه المدينة تسمى بـ"طوس" وإليها ينتسب العديد من العلماء المسلمين المشهورين، كما أنها عاصمة محافظة خراسان.

وتعتمد الموارد الاقتصادية لمدينة مشهد بشكل كبير على السياحة الدينية والتجارة والنقل وصناعة السجاد والمنسوجات، والأطعمة المصنّعة.

مدينة مشهد
مدينة مشهد

​وانطلقت التظاهرات في المدينة بهتافات تندد بغلاء الأسعار، والبطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية، لكنها سرعان ما تطورت وأصبحت تدعو لإسقاط المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

يزد

ومن مشهد انتقلت التظاهرات إلى مدينة يزد وسط إيران، التي مركزا صناعيا وثقافيا مهما وتجمعا لمؤيدي الديانة الزرادشتية.

ولا تزال تحوي يزد معابد للديانة الزرادشتية، كما توجد فيها أقلية يهودية.

معبد النار الزرادشتي / مدينة يزد
معبد النار الزرادشتي / مدينة يزد

شاهرود وكاشمر

مدينة شاهرود، شمال إيران، التحقت هي الأخرى بموجة التظاهرات، وبعدها دخلت مدينة كاشمر التي تعتبر مركز صناعة السجاد الإيراني اليدوي الشهير.

حديقة في مدينة شاهرود
حديقة في مدينة شاهرود

قم

في اليوم الثاني من الاحتجاجات، تحولت التظاهرات إلى مدينة قم التي تعد ثاني أقدس مدينة إيرانية بعد مشهد.

وتحتوي قم على قبر (فاطمة) شقيقة "الإمام علي بن موسى الرضا" المدفون في مشهد.

وتمتلك المدينة "حوزة علمية" هي ثاني أهم مركز علمي ديني للشيعة بعد حوزة مدينة النجف في العراق.

نساء إيرانيات في أحد أسواق مدينة قم
نساء إيرانيات في أحد أسواق مدينة قم

​تظاهرات قم شهدت تحولا خطيرا، فالهتافات أصبحت تطالب بموت المرشد الإيراني (خامنئي) وموت (حزب الله اللبناني).

دورود

في 30 ديسمبر/كانون الأول (اليوم الثالث من الاحتجاجات) انتقلت التظاهرات إلى مدينة دورود بمحافظة لرستان غرب إيران، وشهدت سقوط قتلى من المتظاهرين أثناء صدامات مع قوات الأمن.

دورود هي مدينة مشهورة بطبيعتها الخلابة، كما أن فيها فيها العديد من المصانع، من بينها تلك المملوكة للجيش الإيراني.

طهران

طهران هي أهم مدينة إيرانية وعاصمة البلاد، يعيش فيها 20 مليون شخص، وتعتبر مركز إيران الاقتصادي، وتضم أقليات دينية وعرقية متنوعة.

وأظهرت تسجيلات مصورة متظاهرين يهاجمون مقرا للبلدية ويقلبون سيارة للشرطة ويحرقون العلم الإيراني في طهران.

متظاهرة في طهران
متظاهرة في طهران

أصفهان

في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري انتقلت التظاهرات إلى محافظة أصفهان، وسط إيران، وقتل خلالها تسعة أشخاص بينهم ستة متظاهرين.

وتشتهر أصفهان بمعالمها السياحية المهمة والمناطق التراثية والأسواق الشعبية القديمة وتعد من أبرز المراكز السياحية في إيران.

نجف آباد

وفي 2 كانون الثاني/يناير أفاد موقع إلكتروني تابع للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن شرطيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في مدينة نجف آباد وسط البلاد خلال صدامات مع المحتجين.

نجف آباد
نجف آباد

مدن أخرى

وخرجت تظاهرات أيضا في مدن رشت، وساري، وقم، وتبريز، وأوروميه، وكرمانشاه، وهمدان، وخرم آباد، وقوجان وكرمنشاه وقزوين تندد بـ"الغلاء والظلم والبطالة".

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