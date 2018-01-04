إيران.. 20 مدينة طالتها الاحتجاجات

في صبيحة يوم الخميس 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي اندلعت شرارة الاحتجاجات في إيران، وكانت مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة في البلاد، معقل هذه الاحتجاجات التي تعد الأكبر منذ 2009، ومنها انتشرت بسرعة إلى عدة مدن أخرى.

وهذه 20 مدينة إيرانية شهدت احتجاجات منذ الأسبوع الماضي.

مشهد

دينيا تعتبر مشهد أهم مدينة إيرانية. فيها مرقد "الإمام علي بن موسى الرضا" وهو ثامن أئمة الشيعة الاثني عشرية.

وعبر التاريخ، كانت هذه المدينة تسمى بـ"طوس" وإليها ينتسب العديد من العلماء المسلمين المشهورين، كما أنها عاصمة محافظة خراسان.

وتعتمد الموارد الاقتصادية لمدينة مشهد بشكل كبير على السياحة الدينية والتجارة والنقل وصناعة السجاد والمنسوجات، والأطعمة المصنّعة.

​وانطلقت التظاهرات في المدينة بهتافات تندد بغلاء الأسعار، والبطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية، لكنها سرعان ما تطورت وأصبحت تدعو لإسقاط المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

#BREAKING: Iranian Police begins using teargas to disperse anti-Rouhani demonstration in the city of #Mashhad; Thousands of protesters chanting “death to Rouhani”, “death to dictator” “forget about Syria, think about us" pic.twitter.com/O3ZK0zyJ0E — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 28, 2017

يزد

ومن مشهد انتقلت التظاهرات إلى مدينة يزد وسط إيران، التي مركزا صناعيا وثقافيا مهما وتجمعا لمؤيدي الديانة الزرادشتية.

ولا تزال تحوي يزد معابد للديانة الزرادشتية، كما توجد فيها أقلية يهودية.

شاهرود وكاشمر

مدينة شاهرود، شمال إيران، التحقت هي الأخرى بموجة التظاهرات، وبعدها دخلت مدينة كاشمر التي تعتبر مركز صناعة السجاد الإيراني اليدوي الشهير.

قم

في اليوم الثاني من الاحتجاجات، تحولت التظاهرات إلى مدينة قم التي تعد ثاني أقدس مدينة إيرانية بعد مشهد.

وتحتوي قم على قبر (فاطمة) شقيقة "الإمام علي بن موسى الرضا" المدفون في مشهد.

وتمتلك المدينة "حوزة علمية" هي ثاني أهم مركز علمي ديني للشيعة بعد حوزة مدينة النجف في العراق.

​تظاهرات قم شهدت تحولا خطيرا، فالهتافات أصبحت تطالب بموت المرشد الإيراني (خامنئي) وموت (حزب الله اللبناني).

Protestors in #Qum: "Death to Hezbollah" and "Khamenei, have you no sense of decency...leave your position and power"#Iranprotests pic.twitter.com/wFOS0Lg5P2 — Nik Kowsar (@nikahang) December 29, 2017

دورود

في 30 ديسمبر/كانون الأول (اليوم الثالث من الاحتجاجات) انتقلت التظاهرات إلى مدينة دورود بمحافظة لرستان غرب إيران، وشهدت سقوط قتلى من المتظاهرين أثناء صدامات مع قوات الأمن.

دورود هي مدينة مشهورة بطبيعتها الخلابة، كما أن فيها فيها العديد من المصانع، من بينها تلك المملوكة للجيش الإيراني.

​طهران

طهران هي أهم مدينة إيرانية وعاصمة البلاد، يعيش فيها 20 مليون شخص، وتعتبر مركز إيران الاقتصادي، وتضم أقليات دينية وعرقية متنوعة.

وأظهرت تسجيلات مصورة متظاهرين يهاجمون مقرا للبلدية ويقلبون سيارة للشرطة ويحرقون العلم الإيراني في طهران.

​أصفهان

في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري انتقلت التظاهرات إلى محافظة أصفهان، وسط إيران، وقتل خلالها تسعة أشخاص بينهم ستة متظاهرين.

وتشتهر أصفهان بمعالمها السياحية المهمة والمناطق التراثية والأسواق الشعبية القديمة وتعد من أبرز المراكز السياحية في إيران.

#IranProtest: Group of brave female demonstrators lead protest in city of Isfahan pic.twitter.com/aAUz6Do6sB — Josh Caplan (@joshdcaplan) January 1, 2018

نجف آباد

وفي 2 كانون الثاني/يناير أفاد موقع إلكتروني تابع للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن شرطيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في مدينة نجف آباد وسط البلاد خلال صدامات مع المحتجين.

مدن أخرى

وخرجت تظاهرات أيضا في مدن رشت، وساري، وقم، وتبريز، وأوروميه، وكرمانشاه، وهمدان، وخرم آباد، وقوجان وكرمنشاه وقزوين تندد بـ"الغلاء والظلم والبطالة".

Reports of nearly 50,000 Iranian protesters in the city of Ahwaz against the Islamic regime.

Chants: "Don’t be afraid, we are all together” and "Death to the dictator.”



#تظاهرات_سراسرى #يحدث_الان_في_ايران #IranProtest #متحد_شویم #Iran pic.twitter.com/f9t1C3KlTG — Armin Navabi (@ArminNavabi) December 30, 2017

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