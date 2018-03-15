مستشار روحاني يحذر من تظاهرات أكبر

حذر مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني من إمكانية عودة الاحتجاجات في إيران على غرار تلك التي اندلعت بين شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين.

وبحسب موقع "راديو فاردا"، فقد أكد مسعود نيلي المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني أهمية أن يثق الشعب في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.

وأضاف نيلي: "من الخطورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية في غياب رأس المال الاجتماعي".

وقال في تصريحات صحافية إن التظاهرات التي خرجت في عدة مدن إيرانية كانت بمثابة "تحذير من اندلاع تظاهرات أكبر" في المستقبل، ورأى أنه ربما لن تتمكن الحكومة حينها من السيطرة عليها.

يذكر أن تلك التظاهرات، التي خرجت للاحتجاج على الغلاء والفساد، أدت إلى مقتل 25 شخصا على الأقل.

المصدر: راديو فاردا