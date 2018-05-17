قتيل وجرحى في تظاهرات جنوب إيران

قُتل شخص وأُصيب ستة آخرون بجروح في تظاهرة مساء الأربعاء في مدينة كازرون جنوب إيران التي شهدت تظاهرات احتجاج على قرار تقسيم إداري في الأشهر الأخيرة، حسب ما ذكرت وكالة فارس شبة الرسمية الخميس.

وتم تداول تسجيلات فيديو للتجمعات على شبكات التواصل الاجتماعي.​

«کازرونی می میرد، ذلت نمی‌پذیرد»

تجمع روز ۲۶ اردیبهشت در اعتراض به تقسیم کازرون با بازداشت و خشونت پلیس همراه شد، تجمع شبانه مردم در اعتراض به این بازداشت‌های گسترده و با فراخوان چند کانال تلگرامی محلی شکل گرفت. pic.twitter.com/QZaNwEezTC — کمپین حقوق بشر در ایران (@ICHRI_Fa) May 16, 2018

وقال المحتجون في أحد المقاطع إن الولايات المتحدة ليست عدو إيران الحقيقي، كما يدعي القادة الإيرانيون، حسب ما ذكرت إذاعة فاردا.

وفي مقطع آخر، يظهر المحتجون وهم يحملون شخصا جريحا، بينما يرددون هتافات معادية لسياسات النظام الإيراني.

تجمع شبانه مردم کازرون در اعتراض به تقسیم این شهرستان به دو قسمت مجزا، با دخالت و تیراندازی پلیس به خشونت کشیده شد، به گزارش رسانه‌های محلی دست کم سه شهروند غیرنظامی در پی شلیک مستقیم پلیس کشته شده‌اند. pic.twitter.com/wUQPveRz1w — کمپین حقوق بشر در ایران (@ICHRI_Fa) May 16, 2018

وخلال الشهرين الماضيين نظم سكان من مدينة كازرون تظاهرات عدة للاحتجاج على قرار الحكومة بالقيام بتقسيم إداري جديد في المنطقة.

وبعد الاحتجاجات أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني وحاكم المنطقة عدول الحكومة عن مشروعها.

وشملت الاضطرابات عشرات المدن الإيرانية بين 28 كانون الأول/ديسمبر والأول من كانون الثاني/يناير احتجاجا على غلاء المعيشة وأوقعت 21 قتيلا بحسب حصيلة رسمية.