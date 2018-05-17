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قتيل وجرحى في تظاهرات جنوب إيران

جانب من مظاهرة سابقة في إيران، أرشيف

قُتل شخص وأُصيب ستة آخرون بجروح في تظاهرة مساء الأربعاء في مدينة كازرون جنوب إيران التي شهدت تظاهرات احتجاج على قرار تقسيم إداري في الأشهر الأخيرة، حسب ما ذكرت وكالة فارس شبة الرسمية الخميس.

وتم تداول تسجيلات فيديو للتجمعات على شبكات التواصل الاجتماعي.​

وقال المحتجون في أحد المقاطع إن الولايات المتحدة ليست عدو إيران الحقيقي، كما يدعي القادة الإيرانيون، حسب ما ذكرت إذاعة فاردا.

وفي مقطع آخر، يظهر المحتجون وهم يحملون شخصا جريحا، بينما يرددون هتافات معادية لسياسات النظام الإيراني.

وخلال الشهرين الماضيين نظم سكان من مدينة كازرون تظاهرات عدة للاحتجاج على قرار الحكومة بالقيام بتقسيم إداري جديد في المنطقة.

وبعد الاحتجاجات أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني وحاكم المنطقة عدول الحكومة عن مشروعها.

وشملت الاضطرابات عشرات المدن الإيرانية بين 28 كانون الأول/ديسمبر والأول من كانون الثاني/يناير احتجاجا على غلاء المعيشة وأوقعت 21 قتيلا بحسب حصيلة رسمية.

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