وزير الدفاع القطري: لن نشعل حربا ضد إيران

قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية الأحد إن بلاده لن "تشعل حربا" في المنطقة ضد إيران وذلك خلال مؤتمر دولي للأمن في سنغافورة.

وتابع "إذا كان هناك طرف ثالث يحاول دفع المنطقة أو دولة معينة في المنطقة لبدء حرب مع إيران، فإن ذلك سيكون خطرا".

وتثير تصريحات العطية التكهنات حول إمكانية إشارته ضمنا إلى السعودية التي تقود حملة مقاطعة مستمرة منذ عام ضد قطر التي تتهمها الرياض بتمويل جماعات إرهابية والتقرب من إيران.

وتنفي قطر هذه الاتهامات وتقول إن دول المقاطعة، التي تشمل الإمارات والبحرين ومصر، تسعى إلى تغيير النظام في الدوحة.

وردا على سؤال عما إذا كان ممكنا استخدام القواعد الجوية الأميركية في قطر لشن غارات جوية ضد إيران، قال العطية إن بلاده ليست "محبة للحرب"، داعيا إلى التفاوض والحوار.

وقال "يجب أن ندعو إيران، ونضع كافة الملفات على الطاولة ونتناقش لإرساء السلام (عوضا عن) الحرب".

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة أميركية في المنطقة مع آلاف الجنود والعتاد العسكري فضلا عن مركز قيادة للعمليات.