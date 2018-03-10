حكم جديد بالسجن لزعيم روحي في إيران

أصدر القضاء الإيراني حكما جديدا بالسجن على زعيم حركة "عرفان كايهاني" (الحلقة الروحانية) الصوفية محمد علي طاهري بعد نجاته من عقوبة الإعدام.

وأفاد المحامي محمود علي زاده طبطبائي الذي يتولى الدفاع عن طاهري بأن محكمة من الدرجة الأولى حكمت على موكله السبت بالسجن خمس سنوات بتهمة "الفساد من دون أسباب تشديدية" وذلك بعد أربعة أشهر على إلغاء المحكمة العليا حكما بإعدامه.

وأوضح المحامي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه سيرفع دعوى استئناف.

وطاهري البالغ 61 عاما، مسجون منذ 2011 وسبق أن صدر ضده حكمان بالإعدام.

وكانت عقوبة الإعدام قد استبدلت بالسجن خمس سنوات أمضاها بالكامل، وفق طبطبائي الذي أضاف أن موكله "أبقي مع ذلك في السجن المؤقت بعدما أمضى عقوبته التي أنجزت قبل سنتين".

وكان طاهري الذي يتحدر من كرمنشاه غربي البلاد ولم يحصل على أي تأهيل ديني، قد أنشأ في بداية الألفية الثانية مؤسسة فنية وثقافية. ووجهت إليه تهمة القيام بأنشطة "شيطانية" وممارسة الطب بطريقة غير قانونية وإهانة "القيم المقدسة" و"الإفساد على الأرض" التي تعد الأخطر في إيران وعادة ما تعاقب بالإعدام.

وكان المحامي قد أوضح أن موكله طلب العفو عن سلوكه وتخلى عن معتقداته.

المصدر: وكالات