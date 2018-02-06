أعضاء بالشيوخ يطالبون ترامب بفرض عقوبات إضافية على إيران

أرسل 14 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء خطابا للرئيس دونالد ترامب يطالبون فيه بفرض عقوبات إضافية مشددة ضد إيران ردا على مضي طهران في برنامجها الصاروخي الذي يقولون إنه يهدد أمن للولايات المتحدة وحلفائها.

وقال الأعضاء، ومن بينهم السناتوران الجمهوريان ماركو روبيو وتود يانغ عضوا لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، إن إيران "تسعى بشكل نشط" لامتلاك صواريخ بالستية يمكنها حمل أسلحة نووية وبإمكانها ضرب الأراضي الأميركية.

وأشاد الخطاب بـ "تحركات الإدارة الأخيرة تجاه برنامج الصواريخ البالستية الإيراني"، مطالبا إدارة ترامب "بالعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الإيراني يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بتطوير أو نقل أجزاء ومكونات وتكنولوجيا الصواريخ البالستية".

وكانت الإدارة الأميركية فرضت في كانون الثاني/يناير عقوبات جديدة على 14 فردا وكيانا إيرانيين وذلك على خلفية ارتكابهم انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير فيها ودعم أنشطتها العسكرية.

وتسعى إدارة ترامب إلى إقناع الأمم المتحدة بالتحرك ضد إيران خصوصا من خلال فرض عقوبات على برنامجها الصاروخي.