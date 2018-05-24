عقوبات أميركية تستهدف خطوط الطيران الإيرانية

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الخميس تسعة أشخاص وشركات إيرانية وتركية و31 طائرة على لوائح العقوبات في إجراء شمل أربع شركات طيران إيرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشركات المستهدفة مرتبطة بشركتي ماهان إير ومعراج إير.

Treasury targets procurement networks and 31 aircraft associated with Mahan Air and other designated Iranian airlines: https://t.co/o9PpkTKVl4 — Treasury Department (@USTreasury) May 24, 2018

وأضافت أنها استهدفت أيضا عددا من طائرات الشركات فضلا عن طائرات تابعة لكاسبيان إيرلاينز وبويا إير.

ولعبت شركات الطيران المشار إليها، وعلى الأخص ماهان إير، دورا في "تصدير النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة"، حسب الوزارة.

وسبق للولايات المتحدة إدراج ماهان إير على لوائح العقوبات في 2011 كجهة داعمة للحرس الثوري الإيراني.

وتأتي هذه العقوبات بعد إعلان واشنطن مطلع الأسبوع الجاري استراتيجية جديدة للتعامل مع أنشطة إيران في دول المنطقة وطموحاتها النووية، ووضعت 12 شرطا قالت إن على نظام طهران تنفيذها إذا كان يرغب بتجنب عقوبات قد تكون الأشد في التاريخ.