إيران تحظر وسائل التواصل الاجتماعي 'الأجنبية' في المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم الإيرانية الأحد منع المدارس من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، كما أعلنت وكالة "إيلنا"، في حين ترغب طهران في تعزيز الشبكات المحلية للحد من تأثير تطبيقي تلغرام وأنستغرام.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مذكرة للوزارة إنه يجب على المدارس "فقط استخدام الشبكات الاجتماعية الداخلية" في الاتصالات.

ويحظى تطبيق تلغرام بشعبية واسعة في إيران، وحظرت السلطات التطبيق بشكل مؤقت أثناء موجة الاحتجاجات في عشرات المدن الإيرانية أواخر العام الماضي إثر اتهامه بالسماح لمجموعات "معادية للثورة" في الخارج باستخدامه لإثارة الاضطرابات.

وطورت شركات إيرانية عددا من التطبيقات المحلية التي تقدم الخدمات ذاتها التي يقدمها تلغرم مثل سوروش، لكن ذلك يثير مخاوف بشأن مراقبة الرسائل.