ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين بضربة التيفور

ارتفع عدد القتلى العسكريين الإيرانيين في الضربة التي استهدفت مطار التيفور السوري قرب حمص فجر الاثنين إلى سبعة.

كانت تقارير سابقة تحدثت عن مقتل أربعة إيرانيين.

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وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن جثث الإيرانيين الذين وصفوا بأنهم من المستشارين العسكريين في سورية، نقلت جوا إلى إيران، وستقام جنازاتهم في وقت لاحق الثلاثاء.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بأن الضربة التي يعتقد

ويقاتل الحرس الثوري الإيراني في سورية دعما لنظام بشار الأسد منذ سنوات.

وقتل أكثر من ألف إيراني في الحرب الأهلية السورية، بينهم أعضاء بارزون في الحرس الثوري.