تقرير: إيران أنشأت قاعدة عسكرية بسورية

قالت شبكة فوكس نيوز الأميركية إنها حصلت على صور التقطتها أقمار صناعية تظهر ما يعتقد أنه "قاعدة عسكرية إيرانية أخرى" تقع في منطقة الجبل الشرقي، على بعد حوالي 13 كيلومترا شمال غرب العاصمة السورية دمشق.

وأفادت الشبكة الأميركية في تقرير لها أن الصور التي حصلت عليها من موقع ImageSat International تشير إلى وجود مستودعين في القاعدة، تبلغ مساحة كل منهما 486 مترا مربعا، ويستخدمان لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وحسب فوكس نيوز، تدار القاعدة بواسطة فيلق القدس، وهي وحدة عسكرية خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكان قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل قد ذكر أمام الكونغرس الثلاثاء أن إيران تزيد من كمية ونوعية الصواريخ البالستية التي تنشرها في المنطقة.

وحذر مستشار الأمن القومي الأميركي إتش آر مكماستر في وقت سابق من أن إيران تبني وتسلح شبكة قوية من وكلائها في دول مثل سورية واليمن والعراق، تستطيع أن تقف ضد حكومات هذه الدول.