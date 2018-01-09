قرار أميركي خلال أيام بشأن العقوبات على إيران

توقعت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن تقرر إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة ما إذا كانت ستواصل تعليق العقوبات على إيران، وفقا لما نص عليه الاتفاق النووي الذي وقعته مجموعة الدول الست مع طهران عام 2015.

وقال المتحدث باسم الوزارة ستيف غولدشتاين في إفادة صحافية إن ترامب سيلتقي وزير الدفاع جيمس ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل أن يتخذ قراره بهذا الشأن.

وأفاد المتحدث بوجود مناقشات مستمرة حول هذه القضية في الوقت الحالي.

وكان ترامب قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سحب الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحه.

مجلس النواب يدعم المتظاهرين

من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب الأميركي الثلاثاء على مشروع قرار يدعم المتظاهرين الإيرانيين الذين خرجوا في احتجاجات ضد النظام خلال الفترة الماضية.

وأصدر النائب جون راتكليف، وهو جمهوري من تكساس، بيانا قال فيه إنه شارك وزملاؤه في التصويت على قرار يدعم "الشعب الإيراني ضد النظام القمعي والمتطرف في طهران".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعرب عن دعمه للمتظاهرين في الاحتجاجات التي انطلقت في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، قبل أن تنتشر سريعا وتمتد إلى جميع أنحاء البلاد.