Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

عقوبات أميركية على شخصيات إيرانية وعراقية

مبنى الخزانة الأميركية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء عقوبات على مؤسسات مالية وأفراد في إيران والعراق ولبنان، في إطار إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وأنزلت العقوبات بحاكم البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف وعلي ترزالي، المسؤول الآخر في البنك، على خلفية تحويل ملايين الدولارات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله اللبناني.

وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على بنك البلاد الإسلامي في العراق ومديره آراز حبيب، "بسبب مساعدته فيلق القدس الإيراني على استخدام قطاع البنوك من أجل تحويل الأموال إلى حزب الله".

وتشمل العقوبات أيضا المسؤول في حزب الله محمد قصير الذي قالت وزارة الخزانة إنه من الناقلين الرئيسيين للموارد للحزب.

وتأتي العقوبات بعد تحرك الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ضد شبكة لتحويل العملات في الإمارات اتهمتها واشنطن بنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس.

Back to top
XS
SM
MD
LG