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حريات وحقوق إنسان

بعد ويدا موحدي.. إيرانيات يطالبن بإلغاء فرض الحجاب

صورة للمرأة الإيرانية الشابة في تظاهرة بالعاصمة طهران

بعد نحو شهر على اعتقالها أفرجت السلطات الإيرانية عن ويدا موحدي المواطنة التي كانت قد تحدت علنا إلزام النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، إلا أن ذلك جاء بعد سجن امرأة أخرى كررت ما فعلته موحدي.

المحامية الحقوقية البارزة نسرين سوتوده أعلنت الاثنين نبأ إطلاق سراح موحدي التي عرفت باسم "بنت شارع انقلاب" قبل الكشف عن هويتها.​

لكن سوتوده رفضت الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول المرأة صاحبة الـ 31 عاما والتي كانت ووقفت في شارع انقلاب بالعاصمة الإيرانية في 27 كانون الأول/ديسمبر ولوحت بحجابها الذي تفرضه السلطات على النساء.

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اعتقلت موحدي عقب وقفتها الاحتجاجية مرتين، وتكش​ف سوتوده أن امرأة أخرى اسمها نرجس حسيني ألقي القبض عليها الاثنين بعد أن وقفت في المكان نفسه الذي وقفت به موحدي وكررت احتجاجها.

وكشفت المحامية الإيرانية كذلك عن القبض على شخصين قاما بتصوير حسيني أثناء احتجاجها.

وتظهر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي، نسوة إيرانيات احتججن خلال الفترة الماضية تضامنا مع موحدي.​

ويقول ناشطون إن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تصاعدا في حراك نسوي ضد القيود المفروضة بإيران على أزياء النساء في الأماكن العامة.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979 فرض الحجاب على النساء في إيران على أن يغطى الجسد أيضا بثوب واسع وطويل.

وكتبت سوتوده على صفحتها على فيسبوك "سئمت العديد من الفتيات والنساء من هذا (الحجاب)"، مضيفة "اتركوا للمرأة حرية التصرف بجسدها!".

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