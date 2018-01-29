بعد ويدا موحدي.. إيرانيات يطالبن بإلغاء فرض الحجاب

بعد نحو شهر على اعتقالها أفرجت السلطات الإيرانية عن ويدا موحدي المواطنة التي كانت قد تحدت علنا إلزام النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، إلا أن ذلك جاء بعد سجن امرأة أخرى كررت ما فعلته موحدي.

المحامية الحقوقية البارزة نسرين سوتوده أعلنت الاثنين نبأ إطلاق سراح موحدي التي عرفت باسم "بنت شارع انقلاب" قبل الكشف عن هويتها.​

This young woman who protested against the compulsory hijab has been recently released, Iran’s leading human rights lawyer Nasrin Sotoudeh says in a Facebook page. #دختر_خیابان_انقلاب pic.twitter.com/QEEM3O08w2 — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 28, 2018

لكن سوتوده رفضت الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول المرأة صاحبة الـ 31 عاما والتي كانت ووقفت في شارع انقلاب بالعاصمة الإيرانية في 27 كانون الأول/ديسمبر ولوحت بحجابها الذي تفرضه السلطات على النساء.

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اعتقلت موحدي عقب وقفتها الاحتجاجية مرتين، وتكش​ف سوتوده أن امرأة أخرى اسمها نرجس حسيني ألقي القبض عليها الاثنين بعد أن وقفت في المكان نفسه الذي وقفت به موحدي وكررت احتجاجها.

وكشفت المحامية الإيرانية كذلك عن القبض على شخصين قاما بتصوير حسيني أثناء احتجاجها.

وتظهر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي، نسوة إيرانيات احتججن خلال الفترة الماضية تضامنا مع موحدي.​

There are other brave women rising up after Vida Movahed, the symbol of #IranProtests;

Peacefully protesting against compulsory hijab, standing on a box and waving a white scarf.#Where_Is_She#WhereIsShe#AmVida#دختران_خیابان_انقلاب pic.twitter.com/Ta4dO75G4q — Farbod Farmani🇱🇷 (@f_farmani) January 29, 2018

ويقول ناشطون إن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تصاعدا في حراك نسوي ضد القيود المفروضة بإيران على أزياء النساء في الأماكن العامة.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979 فرض الحجاب على النساء في إيران على أن يغطى الجسد أيضا بثوب واسع وطويل.

وكتبت سوتوده على صفحتها على فيسبوك "سئمت العديد من الفتيات والنساء من هذا (الحجاب)"، مضيفة "اتركوا للمرأة حرية التصرف بجسدها!".