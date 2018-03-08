في اليوم العالمي للمرأة.. الاحتجاج ممنوع في إيران

فرقت قوات الأمن الإيرانية الخميس تجمعا أمام وزارة العمل في العاصمة طهران كان يستهدف إحياء اليوم العالمي للمرأة.

وذكر موقع "راديو فاردا" أن السلطات اعتقلت صحافيين اثنين شاركا في التظاهرة "السلمية" التي أعد لها للمطالبة بتعزيز حقوق المرأة، وقال إن أحدهما تعرض للضرب المبرح من قبل قوات الأمن خلال عملية توقيفه.

وأظهر مقطع فيديو لقطات للتجمع قبل تفريقه:

♦️ویدئو - تجمع زنان در مقابل وزارت کار به مناسبت روز جهانی زن؛ معترضان دستگیر شدند pic.twitter.com/TIPeqWb8UO — VOA Farsi (@VOAIran) March 8, 2018

ولا تحتفل إيران رسميا بيوم المرأة العالمي الذي حددته الأمم المتحدة في الثامن من آذار/مارس، بل تحتفل بيوم المرأة الإيرانية في 9 آذار/مارس، بالتزامن مع ذكرى مولد فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد.