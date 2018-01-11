شاهرودي يغادر ألمانيا وسط تحقيق بارتكابه 'جرائم ضد الإنسانية '

قال مسؤول ألماني إن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمود هاشمي شاهرودي غادر ألمانيا الخميس، بعد أن كان يواجه هناك تحقيقا قضائيا حول اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بحسب المتقدمين بشكاوى ضده.

وأفادت وكالة رويترز بأن مدعين ألمان كانوا يحققون في شكاوى ضد رئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق، تقدم بها ناشطون، على خلفية تصديقه على آلاف الأوامر بالإعدام، من بينها شكوى لعضو حزب الخضر الألماني فولكر بيك.

وقال "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو جماعة إيرانية معارضة في المنفى، إنه طالب السلطات الألمانية بالتحقيق معه ومنعه من مغادرة ألمانيا.

وكان شاهرودي قد ذهب إلى ألمانيا بغرض تلقي العلاج في عيادة في هانوفر، يديرها جراح أعصاب ألماني من أصول إيرانية، قبل أن يغادر متجها إلى إيران.

وقالت الجماعة الإيرانية المعارضة إن إيران حجزت له ولمرافقيه تذاكر للعودة، وإنه شوهد يغادر مستشفى هانوفر في موكب ثم غادر البلاد من مطار هامبورغ.

وقالت وكالة رويترز إن ألمانيا تعارض عقوبة الإعدام، لكن النظام القضائي الألماني لا يتصرف بشكل تلقائي في الشكاوى المتعلقة بإعدامات في دول أجنبية. ولكي ترقى قرارات إعدام أشخاص إلى "جرائم ضد الإنسانية" يجب أن تكون جزءا من هجوم منظم ضد سكان مدنيين.

المصدر: وكالات