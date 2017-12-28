بغداد تمدد الحظر على مطاري أربيل والسليمانية

أعلنت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق الخميس أن حكومة بغداد قررت تمديد حظر الرحلات الدولية في مطاري السليمانية وأربيل بإقليم كردستان شمالي العراق.

وقالت فائق للصحافيين إن وزارة النقل العراقية بعثت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المطارين مفادها أن الرحلات الدولية ستبقى محظورة حتى الـ28 من شهر شباط/فبراير، وإن الرحلات الداخلية فقط هي المسموح بها في المرحلة الراهنة.

وحظرت الحكومة العراقية الرحلات الدولية من وإلى المطارين ردا على الاستفتاء حول مصير كردستان الذي نظمته سلطات الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر الماضي ورفضت بغداد نتائجه باعتباره غير قانوني وينتهك الدستور.

ومنذ بدء سريان الحظر، تمر جميع الرحلات الجوية من كردستان إلى الدول الأجنبية عبر بغداد، ويجب على الأجانب الموجودين في الإقليم بتأشيرة دخول صادرة عن السلطات الكردية ومن غير تأشيرة دخول من السلطات الاتحادية، أن يقدموا طلبا إلى بغداد.