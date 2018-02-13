ناتو يبدي استعدادا لتوسيع مهمته في العراق

أبدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء استعدادا لتوسيع مهمته التدريبية في العراق للمساهمة في جهود إعادة الإعمار هناك بعد ثلاثة أعوام من الحرب على داعش، وذلك استجابة لطلب أميركي في هذا الصدد.

وقال الأمين العام لناتو ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسل إن "علينا إن نربح السلام"، وتوقع أن يقر وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف العسكري مقترحا لمهمة أكبر خلال اجتماع في بلجيكا الخميس، على أن يصدر قرار نهائي في تموز/ يوليو القادم.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت قبل أيام عن دبلوماسيين في ناتو قولهم إن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بعث رسالة إلى رئاسة الحلف في كانون الثاني/يناير يطالب فيها ببعثة رسمية لناتو في العراق بقيادة دائمة أو شبه دائمة لتدريب القوات العراقية.

واقترح ماتيس في رسالته تطوير أكاديميات عسكرية وعقيدة عسكرية لوزارة الدفاع العراقية، إلى جانب تدريب القوات العراقية على نزع المتفجرات وصيانة المركبات العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.