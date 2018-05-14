العبادي يتحدث عن نتائج الانتخابات العراقية

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين الكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات والتعامل مع الشكاوى والاعتراضات وفق الطرق القانونية.

وأبدى العبادي في كلمة متلفزة وجهها إلى العراقيين استعداده الكامل للتعاون مع القوى الفائزة لتشكيل "حكومة عراقية قوية".

وقال إن القوى الفائرة ستعمل على تشكيل حكومة "خالية من الفساد والمحاصصة وغير خاضعة لأجندات أجنبية".

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات في عدد من محافظات العراق تقدم قائمة سائرون بزعامة رجل الدين مقتدر الصدر، تليها قائمة الفتح التي تضم قوى وفصائل شيعية من الحشد الشعبي، فيما حلت قائمة العبادي في المركز الثالث.

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات في جميع أنحاء العراق في وقت لاحق الاثنين.