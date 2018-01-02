العبادي: بغداد ملتزمة بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إن واردات إقليم كردستان من النفط بلغت 544 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما بلغ مجموع رواتب موظفي الإقليم 300 مليار دينار في الفترة ذاتها.



وأضاف العبادي أن "الحكومة العراقية بدأت تدقيق أعداد الموظفين في إقليم كردستان تمهيدا لدفع رواتبهم، وأن البداية ستكون بموظفي التربية والصحة".

وتابع رئيس الوزراء العراقي أن "بغداد ملتزمة بدفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وضمان وصول الأموال الى المواطنين، وليس إلى جيوب المسؤولين والأشخاص الموالين لهم" بحسب تعبيره.

وتشكل مسألة رواتب موظفي الإقليم أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كردستان استفتاء تقرير المصير في أيلول/ سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية ودول مجاورة بحق الاقليم من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران.

وكانت مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم شهدت احتجاجات مؤخرا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.