السجن لأميركي 'انتقد الفساد' في العراق

قضت محكمة عراقية في محافظة المثني جنوبي العراق بسجن باسم خشان وهو ناشط أميركي من أصل عراقي ست سنوات إثر إدانته بالإساءة لمؤسسات الدولة.

ويدير خشان منظمة "عيون على القانون"، وقدم خلال العامين الماضيين 350 ملفا حول فساد موظفين ومسؤولين إلى هيئة النزاهة ومجلس محافظة المثنى.

وقال مدير مؤسسة "ذر" غير الحكومية للتنمية في المحافظة ماجد أبو كلل إن خشان "ناشط متميز سلك الطرق القانونية لمحاربة الفساد"، مشيرا إلى أنه كسب دعاوى ضد مسؤولين من بينهم مدير عام دائرة الصحة السابق في المثنى.

لكن أبو كلل أضاف أن "العفو الشامل" أفضى إلى الإفراج عن بعض ممن رفع عليهم الناشط دعاوى، فيما حكم على آخرين بدفع غرامات.

وأوضح أن ذلك "دفع رئيس وبعض أعضاء مجلس المحافظة ورئيس هيئة النزاهة العامة حسن الياسري، إلى إقامة دعاوى قضائية ضد خشان بتهم الإساءة لمؤسسات الدولة".

ولفت أبو كلل إلى أن المحكمة قضت بحبس الناشط ست سنوات إثر إدانته في قضيتين من بين ثمان رفعت ضده، بعدما نشر تعليقا على حسابه الشخصي في فيسبوك "ينتقد هيئة النزاهة ومجلس المحافظة لعدم أخذها بالوثائق التي قدمها ضد المسؤولين".

وأثارت إدانة خشان موجة تنديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق مغردون هاشتاغات تضامنا معه وطالبوا بالإفراج عنه.

في العراق فقط



كاشف الفساد في خلف قضبان السجن والفاسدون ينعمون بالحرية .#العراق #المثنى

#باسم_خزعل_خشان — محمد الكناني (@yosfasd90) February 9, 2018

يعني الي يهرب مخدرات يطلع براءة .. و الي يفضح الفساد ينسجن 6 سنين 😏

حتى صدام ماسواها😒

شلع قلع كلهم حرامية ✌#باسم_خشان#الحرية_لباسم_خشان — A.k__ 89 (@Ahmed_khalid89) February 8, 2018

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وقد كشف نقيب المحامين العراقيين في المثنى صالح العبساوي عن تشكيل خلية أزمة وفريق من 40 محاميا للدفاع عن خشان.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أكد حرص حكومته على القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة، وقال إن المعركة ضده لن تتوقف و"سنكسبها مثلما كسبنا المعركة ضد الإرهاب."