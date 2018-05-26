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العراق

العبادي يبحث مع علاوي ملف تشكيل الحكومة العراقية

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي السبت ملف تشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "العبادي التقى السبت نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، وجرت مناقشة التطورات الحاصلة بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة على أسس وطنية".

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وكانت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية العراقية والتي أعلنت يوم 19 من شهر أيار/مايو الجاري قد أسفرت عن فوز تحالف "سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر بـ 54 مقعدا تلاه تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا وحل ثالثا ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي بـ 42 مقعدا.

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