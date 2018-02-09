العراق.. الرد السريع تعلن استكمال تأمين طوزخورماتو

أعلنت قوات الرد السريع العراقية الجمعة استكمال عملياتها في تطهير وتأمين قضاء طوزخورماتو والقرى المحيطة به في محافظة صلاح الدين، بعد موجة النزوح التي شهدتها المنطقة نتيجة تكرار الهجمات التي قال مسؤولون أمنيون إن فلول داعش تنفذها.

وقال قائد قوات الرد السريع اللواء ثامر الحسيني في تصريحات لـ"راديو سوا" إن عملية تأمين القضاء تمت بالكامل مع نشر نقاط تفتيش داخل وخارج المنطقة، فضلا عن تطهير مناطق ينكجه وسليمان بيك وآمرلي.

وأشار الحسيني إلى أن أكثر من أربعة آلاف عائلة نازحة عادت إلى مناطق سكناها في القضاء، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنين من جميع المكونات.

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ونشرت قوات الرد السريع أربعة أفواج في قضاء طوزخورماتو للتأكد من عدم عودة المسلحين والعصابات للمنطقة، وفق الحسيني.

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وتحدث قائد قوات الرد السريع عن مقتل واعتقال عدد من المتورطين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب خلال عمليات تأمين القضاء، فضلا عن العثور على أسلحة وأعتدة وتهديم مضافات لداعش في بعض المناطق الجبلية.

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المصدر: راديو سوا