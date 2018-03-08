الحكم بإعدام شقيقة البغدادي

قضت محكمة عراقية الخميس بإعدام شقيقة زعيم تنظيم القاعدة السابق في العراق أبو عمر البغدادي إثر إدانتها بقضايا تتعلق بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار بيرقدار إن المتهمة اعترفت بانتمائها للتنظيمات الإرهابية وتقديم الدعم اللوجستي والمالي لها من أجل القيام بأعمالها الإجرامية.

وأوضح بيرقدار أن الحكم الصادر بحقها جاء وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن زوج المتهمة هو أيضا من قيادات القاعدة وحكم عليه بالإعدام سابقا.

وكان أبو عمر البغدادي زعيما للقاعدة في العراق، ثم أصبح بعد اندماج التنظيم مع جماعات متشددة أخرى، زعيما لتنظيم لداعش في العراق.

وقتل البغدادي في 19 نيسان/أبريل 2010 خلال عملية مشتركة للقوات العراقية والأميركية في منطقة صحراوية.

وكانت أرملته قد اعتقلت أيضا وصدر بحقها حكم بالسجن المؤبد.