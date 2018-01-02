تراجع معدل ضحايا الإرهاب في العراق

قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إن 69 مدنيا قتلوا وأصيب 142 آخرين نتيجة العمليات الإرهابية والصراع المسلح في العراق خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وهذه هي ثاني أقل حصيلة لعدد ضحايا الإرهاب يشهدها العراق خلال السنوات الخمس الماضية، بعد أن سجل شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقتل 63 مدنيا وإصابة 140 آخرين، بحسب بعثة الأمم المتحدة في العراق.

وذكرت يونامي في بيان الثلاثاء أن بغداد كانت أكثر المحافظات العراقية تأثرا بالأعمال الإرهابية من خلال مقتل 24 مدنيا وإصابة 98 آخرين، تلتها محافظة صلاح الدين ثم كركوك، فيما أشار البيان إلى أن المنظمة الأممية لم تتمكن من الحصول على إحصاءات من دائرة صحة الأنبار لعدد ضحايا العمليات الإرهابية في المحافظة.

ونقل البيان عن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش قوله إن معدل القتلى في العراق خلال الشهر الحالي كان مقاربا للشهر الذي سبقه "وهو أمر مخيب للآمال".

وأشارت الأرقام التي أوردتها بعثة الأمم المتحدة إلى مقتل 3298 مدنيا وإصابة 4781 آخرين خلال عام 2017.