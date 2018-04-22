لأول مرة منذ 15 عاما.. العراق يوقف استيراد 'الكاز'

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان الأحد وقف استيراد مادة زيت الغاز "الكاز" بدءا من شهر آيار/مايو ولأول مرة منذ عام 2003 بسبب ارتفاع معدلات انتاجه من المصافي العراقية.

ووصلت معدلات إنتاج المصافي العراقية الشهر الجاري إلى نحو 17894 مترا مكعبا يوميا وهو ما يزيد عن معدلات الاستهلاك المحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لـ"موقع الحرة" إن هذا الإجراء سيوفر ملايين الدولارات شهريا.

ووصلت معدلات الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية إلى ما كانت عليه قبل عام 2014، حسب بيان الوزارة.