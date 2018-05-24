اعتقال هولندي بتهمة الإرهاب في العراق

أفادت وسائل إعلام هولندية الخميس بأن السلطات العراقية اعتقلت مواطنا هولنديا بتهم تتعلق بالإرهاب، ليكون بذلك أول هولندي يعلن اعتقاله في العراق في هذا النوع من القضايا.

ونقلت عن متحدث في وزارة الخارجية الهولندية قوله إن "أمستردام تتحقق بانتظام من السلطات في العراق فيما إذا كان هناك أشخاص معتقلون بتهم إرهابية يحملون الجنسية الهولندية".

وأكد أن "الوزارة تراقب الوضع عن كثب، وهي على علم بوجود حالة إرهاب واحدة فقط تتعلق بشخص هولندي".

ولم تعلن أي تفاصيل عن الشخص المعتقل كما لم يتضح ما إذا كان قد طلب رسميا المساعدة من القنصلية الهولندية.

ووفقا لتقارير الاستخبارات الهولندية فقد سافر حوالي 300 مواطنا إلى العراق وسورية خلال السنوات الماضية معظمهم التحقوا بتنظيم داعش، وقتل نحو 75 منهم فيما عاد 50 آخرون إلى هولندا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع صدر حكم بالإعدام على مواطن بلجيكي في العراق بعد إدانته بالإرهاب، وطلبت بلجيكا من العراق تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة.