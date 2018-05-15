هكذا تتشكل الحكومة في العراق

تواصل مفوضية الانتخابات في العراق إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي.

وحتى الآن لم تعلن المفوضية النتائج النهائية، إذ لا تزال كركوك ودهوك بانتظار التأكد من عمليات العد والفرز قبل إعلان النتائج.

وينتظر العراقيون ما ستسفر عنه النتائج التي تشير لغاية الآن إلى تقدم تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، لمعرفة شكل البرلمان والحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

وفيما يلي الخطوات التي تمر بها عملية تشكيل الحكومة العراقية:

أولا: تعلن مفوضية الانتخابات النتائج النهائية في جميع المحافظات بما في ذلك تصويت عناصر أجهزة الأمن والعراقيين في الخارج. ولا يوجد سقف زمني لهذه المرحلة.

ثانيا: تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. ولم يتم تحديد سقف زمني لهذه المرحلة أيضا.

ثالثا: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

رابعا: يعقد مجلس النواب خلال الفترة المذكورة جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 329 نائبا.

خامسا: ينتخب مجلس النواب رئيس جمهورية جديد بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.

سادسا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر تمثيلا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

سابعا: يكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

ثامنا: يتعين على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة.

تاسعا: في حال فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة خلال 30 يوما أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، يتعين على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما.

عاشرا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، حائزا على الشهادة الجامعية أو ما يعدلها، وأتم 35 سنة من عمره.