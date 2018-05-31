مفوضية الانتخابات تصدر توضيحا بشأن إلغاء النتائج

قالت مفوضية الانتخابات العراقية الخميس إن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بإلغاء نتائج الانتخابات.

وذكر رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في مؤتمر صحافي أن "الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات ستنظر في الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات خلال مدة 10 أيام، وبعدها يتم تقديم القوائم النهائية إلى المحكمة الاتحادية".

وتابع أن "مفوضية الانتخابات مستعدة لإعادة العد والفرز اليدوي في حال كانت متوافقة مع القانون".

وأكد رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي من جهته أن "المفوضية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية في هذا الشأن".

وطلبت رئاسة الجمهورية العراقية الأربعاء من المحكمة الاتحادية بيان رأيها في قرار البرلمان الأخير، ووصفته بأنه مخالف للدستور.

وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا مثيرا للجدل الاثنين يقضي بإعادة عد وفرز 10 في المئة على الأقل من أصوات الناخبين، وكذلك إلغاء نتائج انتخابات العراقيين في الخارج والتصويت المشروط.

وألغت المفوضية الأربعاء أصوات 1021 مركزا انتخابيا في تسع محافظات وست دول.