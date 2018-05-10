العراق: إجراءات رادعة ضد مخالفي الصمت الانتخابي

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الأحزاب والمرشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية إلى الالتزام بالصمت الانتخابي الذي سيبدأ صباح الجمعة في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وحذر المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي من مواجهة المخالفين "إجراءات رادعة وفق القانون قد تصل إلى سحب المصادقة من الحزب أو المرشح وحرمانه من المشاركة في الانتخابات أو إلغاء نتائجه في التصويت".

نسبة تصويت رجال الأمن والجيش

وذكرت المفوضية أن نسبة مشاركة قوات الأمن والجيش في عمليات الاقتراع الخاصة التي جرت الخميس تجاوزت 78 في المئة.

وأشار التميمي إلى تسجيل 15 شكوى خلال عملية التصويت، من دون أن يوضح طبيعتها.

ويأتي تصويت رجال الأمن قبل يومين من فتح باب الاقتراع لعامة العراقيين في أول انتخابات يشهدها العراق بعد هزيمة داعش.

ويتواصل الجمعة تصويت عراقيي الخارج في الانتخابات البرلمانية.

ويتنافس في الانتخابات العراقية 7376 مرشحا يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة، على 328 مقعدا في البرلمان.