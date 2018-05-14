الانتخابات العراقية.. الكتل الفائزة وحصتها من المقاعد

نشرت وسائل إعلام محلية عراقية الاثنين أرقاما تظهر عدد المقاعد المتوقعة للقوائم المتنافسة في الانتخابات التي جرت السبت الماضي.

وتظهر الأرقام التي اعتمدت على النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في عدد من المحافظات العراقية تقدم قائمة سائرون بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، تلتها قائمة الفتح التي تضم فصائل من الحشد الشعبي.

وفي المرتبة الثالثة، حلت قائمة النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تلتها قائمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومن ثم قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وفيما يلي عدد المقاعد المتوقع أن تحصل عليها كل قائمة في كل محافظة والمجموع الكلي للمقاعد:

1-تحالف سائرون حصل على 54 مقعدا برلمانيا، توزعت على 17 مقعدا في بغداد، وثلاثة في كربلاء، واثنين في ديالى، وستة في ذي قار، وأربعة في بابل، واثنين في المثنى، وخمسة في ميسان، وثلاثة في واسط، وثلاثة في الديوانية، وأربعة في النجف، وخمسة في البصرة.

2- تحالف الفتح حصل 44 مقعدا، توزعت على تسعة مقاعد في بغداد، وثلاثة في كل من كربلاء والديوانية والنجف وديالى ونينوى، وخمسة في كل من البصرة وذي قار، وأربعة في بابل، واثنين في كل من المثنى وميسان وواسط.

3- تحالف النصر حصل على 39 مقعدا، توزعت على تسعة مقاعد في بغداد، واثنين في كل من واسط والديوانية وكربلاء، ومقعد واحد في كل من المثنى وديالى وميسان، وثلاثة مقاعد في ذي قار وبابل والنجف، وخمسة في البصرة وسبعة في نينوى.

3- دولة القانون بزعامة نوري المالكي حصل على 25 مقعدا، توزعت على تسعة مقاعد في بغداد، واثنين في بابل وكربلاء، وثلاثة في ذي قار، ومقعد واحد في كل من المثنى وميسان وواسط والديوانية والنجف، وأربعة في كل من البصرة ونينوى.

4- ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي، حصل على 22 مقعدا، توزعت على بغداد بثمانية مقاعد، نينوى بخمسة مقاعد، الأنبار بثلاثة مقاعد، ديالى بثلاثة مقاعد، البصرة بمقعد واحد، وصلاح الدين بمقعدين.

وتأتي هذه التقديرات في ظل النتائج الجزئية الرسمية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات ليل الأحد الاثنين، والتي لم تتضمن تصويت قوات الأمن والمغتربين والنازحين.