البرلمان العراقي يصادق على إجراء الانتخابات في آيار

صادق مجلس النواب العراقي، الاثنين، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 12 أيار/مايو المقبل.

وقالت مصادر برلمانية إن قرار المصادقة اتخذ بـ"الإجماع". وصوت المجلس أيضا على "حصر السلاح بيد الدولة خلال فترة الدعاية الانتخابية، وضمان عدم مشاركة الاحزاب التي تملك أجنحة مسلحة ".

وصوت المشرعون العراقيون بالموافقة على اعتماد التصويت الإلكتروني في جميع المناطق، وتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوات تأجيل الانتخابات التي أطلقتها قوى سياسية مؤخرا، واعتبرت إن هذه الدعوات "غير دستورية".