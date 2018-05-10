الانتخابات العراقية.. بدء عملية التصويت الخاص

فتحت مراكز الاقتراع الخميس أبوابها في العراق وعدد من مدن العالم إيذانا ببدء عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية التي تجري في 12 أيار/مايو المقبل.

ويشارك نحو مليون عسكري في جميع أنحاء العراق وأكثر من 850 ألف عراقي في الخارج، في عملية الاقتراع الخاصة، في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد إعلان دحر تنظيم داعش.

ويحق لأفراد قوات الأمن التصويت يوم الخميس فقط، بينما تتواصل عملية تصويت المغتربين حتى الجمعة.

وفتحت مراكز الاقتراع الموزعة على مدارس عدة أبوابها أمام أفراد أجهزة الأمن عند الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي (04:00 ت.غ.)، على أن تنتهي عملية التصويت عند الساعة السادسة مساء (15:00 ت.غ.).

أما بالنسبة للعراقيين في الخارج، فيفتح 136 مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في 21 دولة.

ومع انطلاق العملية الانتخابية فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على مداخل المراكز في بغداد والمحافظات، وقامت بتفتيش الوافدين مرتين قبل الدخول.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نحو 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت في البلاد، بينهم 3.5 ملايين يصوتون لأول مرة.

وأشارت المفوضية أيضا إلى أن نحو مليون ناخب عراقي مغترب، سيصوتون في 136 مركزا موزعين على 21 دولة في العالم.