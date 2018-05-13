الانتخابات العراقية..حزب طالباني يتقدم في السليمانية

أظهرت عمليات فرز أولية للأصوات تقدم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بفارق كبير عن باقي منافسيه في محافظة السليمانية، حسب ما أفادت وكالة رويترز الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصادر في مفوضية الانتخابات قولها إن الحزب الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني فاز بثمانية مقاعد على ما يبدو من أصل 18 مقعدا مخصصا للسليمانية في البرلمان العراقي.

وأضافت أن عمليات الفرز الأولية تشير إلى أن حركة التغيير "غوران" فازت بثلاثة مقاعد.

وتتنافس عدة أحزاب وقوى سياسية في السليمانية على الفوز بمقاعد في البرلمان العراقي من بينها حزب الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني و التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح.

وشهدت السليمانية أكبر محافظات إقليم كردستان من حيث عدد السكان اشتباكات في ساعة متأخرة مساء السبت بين أنصار حزب الاتحاد الوطني ومؤيدين لحركة التغيير وسط اتهامات بالتلاعب في الأصوات.